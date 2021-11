Regierung will Montag neue Corona-Maßnahmen bekannt geben

Photo : KBS News

Die Regierung will am Montag neue Corona-Maßnahmen bekannt geben.Das sagte Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol am Freitag in Sejong City zu Beginn der Regierungssitzung zur Corona-Lage.Der Minister habe erläutert, dass ein für den Übergang zum Leben mit Covid-19 zuständiger Ausschuss am Donnerstag getagt habe. Die Regierung höre sich zurzeit Meinungen aus der Öffentlichkeit und von Experten an. Auch die zuständigen Ministerien würden miteinander über das weitere Vorgehen beraten.Änderungen würden am Montag nach einer gründlichen Überprüfung publik gemacht. Das Land sei zurzeit mit der größten Krise in der Pandemie konfrontiert, nicht einmal vier Wochen nach der Einleitung der Übergangsphase.Kwon berichtete in der Sitzung, dass in der Hauptstadtregion bei den Krankenhausbetten mit täglichen Infektionszahlen um die 4.000 und einer zunehmenden Zahl von Schwerkranken und Corona-Toten die Kapazitätsgrenze erreicht werde.