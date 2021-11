LKW-Fahrer streiken weiter – befürchtetes Logistik-Chaos bleibt aus

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte LKW-Fahrer setzen heute ihren Generalstreik am zweiten Tag fort.Jedoch kam es bisher nicht zum befürchteten Logistik-Chaos.Die Cargo Truckers Solidarity (CTS), eine Gewerkschaft von LKW-Fahrern unter dem Dach des Gewerkschaftsdachverbands KCTU, trat am Donnerstag in einen dreitägigen Generalstreik.Sie fordert eine Verlängerung des sogenannten sicheren Frachtraten-Systems, das Mindestfrachtraten gewährleistet. Das Frachtraten-System soll nach dem ursprünglichen Plan nur für drei Jahre und damit bis zum nächsten Jahr gelten. Die Gewerkschaft fordert ein Festhalten an dem System und eine Erweiterung des Anwendungsbereichs.Am Donnerstag, dem ersten Streiktag, lief in elf Häfen im Land der Betrieb normal weiter.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte gestern mit, dass laut Polizeischätzung 5.080 Fahrer an der Kundgebung für den Streikbeginn teilgenommen hätten. Das entspreche etwa 23 Prozent aller 22.000 Mitglieder der CTS.