Südkorea meldet 3.901 Corona-Neuinfektionen

Südkorea hat erneut fast 4.000 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 3.901 Neuinfektionen bestätigt worden seien.Das entspricht dem bisher dritthöchsten Tageswert im Land.80 Prozent der lokal übertragenen Fälle wurden in der Hauptstadtregion erfasst. Seoul meldete 1.742 Fälle, die Provinz Gyeonggi 1.120 und Incheon 248.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 39 auf 3.440. Die Zahl der kritisch Erkrankten liegt bei 617, damit wurde wieder ein neuer Höchststand erreicht.Mit Stand 17 Uhr am Donnerstag sind 72,8 Prozent der Intensivbetten im Land belegt. Die Quote der Bettenbelegung in den für die Behandlung der Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern beträgt 68,8 Prozent.