EU verhängt elftes Jahr in Folge Betriebsbeschränkungen gegen nordkoreanische Fluggesellschaft

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat das elfte Jahr in Folge Betriebsbeschränkungen für die nordkoreanische Fluggesellschaft Air Kyoro in der Union beschlossen.Grund ist, dass sie die Sicherheitsstandards nicht erfüllt.Der aktualisierten EU-Flugsicherheitsliste im Internetauftritt der EU-Kommission zufolge sind alle Passagiermaschinen von Air Koryo mit Ausnahme von zwei Maschinen vom Typ TU-204 im Luftraum der Union verboten.Für Air Koryo hatte seit 2006 ein Flugverbot in der EU gegolten. Nach der Beschaffung von Maschinen vom Typ TU-204 aus Russland im Jahr 2010 wurden gegen die Airline stattdessen Betriebsrestriktionen verhängt, nach denen sie die EU nur mit diesem Maschinentyp anfliegen darf.Die EU-Kommission untersagt laut der aktualisierten Liste 90 Fluggesellschaften aus 15 Ländern, darunter Afghanistan und Sudan, sowie sieben einzelnen Fluggesellschaften den Betrieb im Luftraum der Union. Für die Airlines Air Koryo und Iran Air (Iran) gelten Betriebsbeschränkungen.