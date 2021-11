Nordkorea baut trotz Grenzschließung mit Hilfe französischer Organisation Schulen

Photo : YONHAP News

In Nordkorea ist trotz der pandemiebedingten Grenzschließung jüngst eine Schule mit einem Sponsoring einer französischen Organisation gebaut worden.Die entsprechende Nachricht wurde auf der Webseite des nordkoreanischen Unterstützungsfonds für die Bildung am Freitag veröffentlicht.Die Organisation teilte mit, dass auch dieses Jahr in Nordkorea Schulbauprojekte in vollem Umfang durchgeführt worden seien und dass viele Schulen eröffnet worden seien. Dazu zähle die Unbong höhere Mittelschule (Oberschule in Südkorea) in Pyongwon, die in Kooperation mit SPF aus Frankreich und verschiedenen Organisationen aus dem Inland seit April 2020 gebaut und fertiggestellt worden sei.SPF (Secours Populaire Francais) ist eine in Frankreich ansässige gemeinnützige Organisation.Es wurde jedoch nicht erläutert, auf welche Weise und in welchem Umfang das Sponsoring erfolgte.Der nordkoreanische Unterstützungsfonds für die Bildung ist eine im Januar 2005 gegründete private Organisation, die sich für die Anwerbung von Unterstützung im Bildungsbereich aus dem In- und Ausland einsetzt. Die Organisation informiert in ihrem Internetauftritt häufig über erhaltene Unterstützung. Relativ rege Unterstützung gab es außer von China von privaten Organisationen in westlichen Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Kanada und der Schweiz.