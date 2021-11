Photo : Getty Images Bank

Der Seoul International Marathon findet erstmals seit zwei Jahren statt.Wie die Stadtverwaltung am Freitag bekannt gab, werde die Veranstaltung sowohl in Präsenz als auch auf eine kontaktfreie Weise abgehalten.Der Marathon in Präsenz startet um 8 Uhr am Sonntag in Seoul, die Strecke führt um den Olympiapark und das Jamsil-Stadion im Osten Seouls. Daran werden 38 koreanische Athleten und 300 Bürger teilnehmen. 38 ausländische Athleten werden in Eldoret in Kenia starten.Der Online-Marathon ist für Samstag und Sonntag vorgesehen, 7.000 Teilnehmer werden erwartet. Sie müssen eine Strecke von mindestens fünf Kilometer laufen und die Zeit mit einer GPS-Applikation messen und bestätigen lassen.Der Seoul Marathon wird gemeinsam von der Stadtverwaltung, dem Koreanischen Leichtathletikverband KAAF und der Zeitung „Dong-a Ilbo“ veranstaltet und ist die einzige Marathonveranstaltung mit dem Platin-Label in Südkorea. Die Marathonveranstaltung wurde von World Athletics, dem Dachverband der nationalen Sportverbände für Leichtathletik, mit der „World Athlectis Heritage Plaque“ ausgezeichnet.