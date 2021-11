Regierung präsentiert Rahmenplan für Übergang zur Wasserstoffwirtschaft

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis 2050 den Wasserstoffbedarf vollständig mit sogenanntem sauberem Wasserstoff wie grünem und blauem Wasserstoff decken.Es soll mehr Strom aus Wasserstoff erzeugt werden. Kraftstoff oder Materialien für industrielle Prozesse wie in der Stahl- und Chemiebranche sollen durch Wasserstoff ersetzt werden.Die Regierung legte auch das Ziel fest, die Produktionskapazitäten für Wasserstoffautos auszubauen und bis 2050 landesweit über 2.000 Wasserstoff-Ladegeräte zu errichten.Den entsprechenden ersten Rahmenplan für den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft präsentierte die Regierung am Freitag in Seoul bei der vierten Sitzung des Ausschusses für Wasserstoffwirtschaft unter Leitung von Ministerpräsident Kim Boo-kyum.Es handelt sich um den ersten Rahmenplan, der seit dem Inkrafttreten des Wasserstoffgesetzes im Februar gesetzlich festgelegt wurde. Mit dem Plan wurde eine Blaupause für eine saubere Wasserstoffwirtschaft vorgelegt.Nach dem Plan sollen 15 Aufgaben auf der Grundlage von vier Strategien durchgeführt werden. Zu den Strategien zählen eine führende Rolle bei der Produktion von sauberem Wasserstoff im In- und Ausland, ein lückenloser Infrastrukturaufbau, die Anwendung von Wasserstoff in allen Alltagsbereichen und die Stärkung der ökosystematischen Grundlage.