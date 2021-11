Nordkorea verschärft angesichts Omikron-Variante Maßnahmen zur Corona-Eindämmung

Photo : YONHAP News

Nordkorea verschärft angesichts der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante des Coronavirus seine Maßnahmen zur Seucheneindämmung.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass eine neue Virusvariante, die fünfmal ansteckender als die Delta-Variante sei, entdeckt worden sei, was weltweit ernste Besorgnis auslöse.Im zentralen Bereich zur Notfall-Seucheneindämmung unternähmen Funktionäre und Arbeitnehmer angesichts der rapiden Ausbreitung der neuen Virusvarianten bestmögliche Bemühungen und erhielten eine hohe Konformität und das Engagement aufrecht. Damit setzten sie alle Kräfte dafür ein, die Vollkommenheit des staatlichen Notfallprojekts zur Seucheneindämmung gründlich sicherzustellen, hieß es.Die Nachrichtenagentur erläuterte, dass im Gesundheitsbereich Maßnahmen ausgearbeitet würden, um jeden Patienten mit chronischen Krankheiten einschließlich Atemwegserkrankungen zu finden und zu behandeln.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, schrieb heute, immer mehr Länder gerieten erneut in einen Teufelskreis der Pandemie, weil die Menschen die Regelungen zur Seuchenkontrolle missachteten. Die Öffentlichkeit wurde zugleich aufgerufen, sich gründlich an die Eindämmungsregeln zu halten.Nordkorea hatte jedes Mal beim Aufkommen einer neuen Coronavirus-Mutation die Situation in den Nachbarländern aufmerksam beobachtet und die Einwohner zu verschärften Maßnahmen aufgefordert.Die diesmalige Verschärfung der Corona-Maßnahmen erfolgte weniger als zwei Tage nachdem das Staatsfernsehen KCTV am Samstagabend erstmals über die Benennung der neuen Variante als Omikron durch die Weltgesundheitsorganisation berichtet hatte.