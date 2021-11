Südkorea bei Quote der Selbstständigen im OECD-Vergleich auf Platz acht

Photo : KBS News

Südkorea liegt bei der Quote der Selbstständigen im Vergleich der OECD-Staaten auf Platz acht.Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag mitteilte, seien mit Stand 2019 6,68 Millionen Menschen in Südkorea selbstständig gewesen. Das entspreche einem Anteil von 24,6 Prozent an den 27,12 Millionen Erwerbstätigen.Im Vergleich der 35 OECD-Staaten, zu denen entsprechende Daten vorlagen, bedeute das Platz acht.An der Spitze steht Kolumbien, dort sind 50,1 Prozent Freiberufler. Dahinter folgen Brasilien, Griechenland, Mexiko, Türkei und Costa Rica.In den USA war der Anteil der Selbstständigen mit 6,1 Prozent am niedrigsten.