BTS geben erstes Konzert vor Publikum seit zwei Jahren

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boygroup BTS hat ihr erstes Konzert vor Publikum seit zwei Jahren gegeben.Sie traten am Samstag im SOFI Stadion in Los Angeles vor rund 50.000 Fans auf.Das Konzert “Permission to Dance on Stage” war das erste richtige Konzert vor Publikum seit dem Auftritt in Seoul im Oktober 2019.In Los Angeles waren die ARMY genannten Fans gegen 17.30 Uhr ins Stadion eingelassen worden und sangen zu Hits wie"Butter", "Dynamite" und "Permission to Dance” mit, während die Musikvideos auf einem großen Bildschirm gezeigt wurden.Die Stimmung kochte hoch, als die sieben Mitglieder mit etwa 20 Minuten Verspätung gegen 19.50 Uhr auf die Bühne traten.BTS werden in dem Stadion in den kommenden Tagen noch drei weitere Konzerte geben.Die Auftritte sind auch im YouTube Theater in Los Angeles als Livestream zu sehen.