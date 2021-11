Wirtschaft Vizefinanzminister: Volatilität an Finanzmärkten kann aufgrund von Omikron-Variante steigen

Infolge des Auftretens der neuen Coronavirus-Variante Omikron kann die Volatilität an den Finanzmärkten nach Einschätzung der Regierung für eine Weile steigen.



Die Regierung nahm am Montag bei einer Sitzung zu makroökonomischen und finanziellen Angelegenheiten unter Vizefinanzminister Lee Eog-weon die Entwicklungen an den in- und ausländischen Finanzmärkten in Bezug auf Omikron unter die Lupe.



Lee sagte zum Auftakt, dass aufgrund der Entstehung der Omikron-Variante die Volatilität an den in- und ausländischen Finanzmärkten zugenommen habe. An den Börsen im In- und Ausland seien die Kurse gefallen, der Won-Dollar-Wechselkurs sei gestiegen. Währenddessen seien die Zinsen und internationalen Ölpreise, die bisher gestiegen seien, drastisch gefallen.



An den internationalen Finanzmärkten werde die Risikoaversion verstärkt, die Investitionsstimmung trübe sich ein, was den südkoreanischen Markt zum Teil beeinflusse, hieß es.



Bis eine klare Analyse über die Ausbreitung und Gefährlichkeit von Omikron vorliege, könne die Möglichkeit kaum ausgeschlossen werden, dass Omikron als Unsicherheitsfaktor wirken könnte, der kurzfristig die Volatilität an den Finanzmärkten im In- und Ausland erhöhen könnte, sagte Lee weiter.