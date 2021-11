Umfrage: 92,6 Prozent koreanischer Exportunternehmen betrachten Wirtschaftskooperation mit Japan als notwendig

Photo : YONHAP News

Die meisten Exportunternehmen in Südkorea sehen zwar die Wirtschaftskooperation mit Japan als erforderlich an, sind jedoch hinsichtlich der Möglichkeit einer Beziehungsverbesserung pessimistisch eingestellt.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte die Koreanische Industrie- und Handelskammer (KCCI) am Montag. Sie habe vom 11. bis 15. Oktober 202 Ex- und Importunternehmen im Land befragt.92,6 Prozent antworteten, dass die Wirtschaftskooperation zwischen Südkorea und Japan erforderlich sei. Lediglich 7,4 Prozent sahen keine solche Notwendigkeit.In Bezug auf die Aussichten für eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen überwog die pessimistische Einschätzung bei weitem. 80,7 Prozent gingen davon aus, dass die aktuellen Schwierigkeiten andauern würden. 6,4 Prozent rechneten mit einer weiteren Verschlechterung. Nur 12,9 Prozent erwarteten eine schrittweise Verbesserung.Als größtes Hindernis für die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten nannten 42,1 Prozent, damit der größte Anteil, Fragen betreffend die Vergangenheit. 15,3 Prozent gaben die Verschlechterung der externen Bedingungen, darunter die erneute Ausbreitung von Covid-19, an. Für 12,9 Prozent ist der Handelskonflikt, einschließlich der Exportrestriktionen, das größte Hemmnis.