Seoul meldet 1.393 Corona-Neuinfektionen – 87,8 Prozent der Intensivbetten belegt

In Seoul hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auch am Sonntag über der 1.000er-Schwelle gelegen.Die Stadtverwaltung teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 1.393 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Infizierten in der Stadt betrage 153.100.Bei 1.386 neuen Fällen handelt es sich um lokale Übertragungen, während sieben Fälle eingeschleppt wurden.Weitere zwölf Menschen starben an oder mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 1.084.Die Zahl der kritisch Erkrankten beläuft sich mit Stand 18 Uhr am Samstag auf 228.In den 23 für die Behandlung der Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern in Seoul sind 1.707 von insgesamt 2.214 Betten belegt. Die Belegungsquote beträgt 77,1 Prozent. 303 von den 345 Intensivbetten, 87,8 Prozent, sind belegt. Derzeit sind noch 42 Betten frei.Die Bettenbelegung in den Behandlungszentren für Covid-19-Patienten mit mildem Verlauf beträgt 66,5 Prozent. 708 Betten stehen noch zur Verfügung.Mit Stand 0 Uhr kurieren sich 5.205 Corona-Infizierte in Seoul, damit 916 mehr als einen Tag zuvor, zu Hause aus.