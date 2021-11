Seoul setzt selbstfahrende Autos als Verkehrsmittel ein

Photo : KBS News

In Seoul werden ab Dienstag selbstfahrende Fahrzeuge in Sangam-dong, eine Probezone für autonomes Fahren, als Verkehrsmittel unterwegs sein.Die Stadt Seoul gab bekannt, am Montag eine Zeremonie zur entgeltlichen Beförderung mit autonomen Fahrzeugen abzuhalten.Ab Dienstag werden drei selbstfahrende PKW zwischen der U-Bahnstation DMC und Apartmentkomplexen sowie dem Büroviertel verkehren. Über eine Smartphone-App lässt sich ein Auto rufen.Die Stadtverwaltung will bis Ende Dezember drei weitere Fahrzeuge, darunter einen autonomen Bus, einsetzen. Der Bus soll zwischen der Station DMC und dem World-Cup-Stadion sowie dem World-Cup-Park verkehren.Die autonomen Autos werden für einen Monat kostenlos zur Verfügung stehen und ab Januar gegen Entgelt. Der Fahrpreis soll nach einem Beschluss im zuständigen Ausschuss bis zu 1.200 Won für einen Bus und bis zu 3.000 Won für einen PKW betragen.