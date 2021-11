Badminton: An Se-young gewinnt Indonesia Open

Photo : YONHAP News

Die koreanische Badmintonspielerin An Se-young hat die zweite Woche in Folge ein internationales Turnier gewonnen.Bei den Indonesia Open 2021 setzte sich die 19-Jährige im Finale im Dameneinzel am Sonntag auf Bali mit 2:0-Sätzen gegen Ratchanok Intanon aus Thailand durch.An hatte am 21. November die 2021 Indonesia Masters gewonnen.An war 2017 als Mittelschülerin in die Nationalmannschaft aufgenommen worden und hatte 2018 bei den Irish Open ihren ersten Sieg in der Hauptklasse erzielt. Sie hatte 2019 fünf Turniere, darunter die New Zealand Open, gewonnen und wurde vom Welt-Badminton-Verband BWF zum Neuling des Jahres gekürt.