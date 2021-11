Über die Hälfte der verheirateten kinderlosen Frauen ohne Kinderwunsch

Photo : Getty Images Bank

Über die Hälfte der kinderlosen verheirateten Frauen in Südkorea wollen auch künftig keine Kinder bekommen.Entsprechende Ergebnisse der Volks- und Hauszählung 2020 gab das Statistikamt am Montag bekannt. Die Volkszählung fand letztes Jahr erstmals seit 2015 statt, 20 Prozent der Haushalte im Land wurden befragt.Demnach wuchs die Zahl der weiblichen Einwohner um 275.000 verglichen mit fünf Jahren zuvor auf 25,16 Millionen.Der Anteil der verheirateten Frauen ohne Kinder stieg um 3,3 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent. Der entsprechende Anteil bei der Gruppe in ihren Dreißigern nahm von 15,4 Prozent im Jahr 2015 um 4,9 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent zu.Von den 6,06 Millionen Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren wollen etwa 750.000, damit über 260.000 weniger als fünf Jahre zuvor, künftig Kinder bekommen.460.000 der etwa 800.000 verheirateten kinderlosen Frauen, 52,8 Prozent, wünschen sich auch künftig keine Kinder. Der Anteil legte um 15,6 Prozentpunkte von 37,2 Prozent im Jahr 2015 zu.