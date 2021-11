Ex-Präsident Roh Tae-woo wird in Paju beigesetzt

Photo : YONHAP News

Die Hinterbliebenen des ehemaligen Staatspräsidenten Roh Tae-woo haben beschlossen, den Verstorbenen im Donghwa Gyeongmo Park im Vereinigungsgarten in der Grenzstadt Paju beizusetzen.Die Entscheidung teilte Rechtsanwalt Roh Jae-heon, Rohs Sohn, heute in einem SNS-Beitrag mit. Die Familie wolle den Wunsch des Vaters nach dem Frieden und der Wiedervereinigung Süd- und Nordkoreas respektieren und zugleich den Staat und die Gesellschaft nicht belasten, hieß es zur Begründung.Die Urne des am 26. Oktober verstorbenen Ex-Präsidenten wird derzeit in einem Tempel in Paju aufbewahrt.Die Hinterbliebenen hatten gemäß Rohs Wunsch die Absicht mitgeteilt, ihn im Vereinigungsgarten in Paju beizusetzen. Die Stadt Paju hatte sich jedoch ablehnend dazu geäußert, weil der Garten eine touristische Sonderzone sei und daher keine Grabanlage beherbergen könnte.Angesichts der Mitteilung der Hinterbliebenen von heute sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung, es werde anscheinend kein gesetzliches Problem mehr geben, weil der betreffende Park ein Friedhofspark sei und über ein Gräberfeld und ein Beinhaus für Menschen aus Nordkorea und Bewohner von Paju verfüge.