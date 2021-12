Stärkster Rückgang der Industrieproduktion in Südkorea seit 18 Monaten

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion in Südkorea ist im Oktober stark gesunken.Nach Angaben der Behörde Statistics Korea am Dienstag habe der Index für die Industrieproduktion im Oktober bei 110,8 gestanden.Das seien verglichen mit dem Monat davor 1,9 Prozent weniger gewesen. Auch sei es der stärkste Rückgang seit April des Vorjahres gewesen.In der herstellenden Industrie habe der Rückgang 3,1 Prozent betragen, damit sei es bereits den vierten Monat in Folge abwärts gegangen. Im Dienstleistungssektor sei im Vormonatsvergleich ein Rückgang von 0,3 Prozent verbucht worden.Jedoch gab es im Einzelhandel einen Zuwachs von 0,2 Prozent.Die Investitionen in Sachgüter gingen um 5,4 Prozent im Vergleich zum September zurück.