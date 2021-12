Pentagon bekräftigt Festhalten am atomaren Schutzschirm über Südkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat das Festhalten am atomaren Schutzschirm über Südkorea bekräftigt.Die USA seien weiterhin entschlossen, den atomaren Schutzschirm über Südkorea aufgespannt zu lassen, um das Land vor Bedrohungen durch Nordkorea zu schützen.Das sagte Mara Karlin, für Strategiefragen zuständige Abteilungsleiterin im Pentagon, am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington.Sie war nach möglichen Änderungen in Bezug auf den Schutzschirm über Südkorea gefragt worden. Sie betonte daraufhin die Wichtigkeit der Abschreckung für die Verbündeten. In dieser Angelegenheit gebe es keine Änderungen.Sie verwies auf den bevorstehenden Besuch von Verteidigungsminister Lloyd Austin in Südkorea. Der Minister werde mit Südkorea produktive Gespräche führen.Austin wird am Dienstag zur Teilnahme an der Sicherheitskonsultation SCM nach Südkorea abreisen.