Seoul hofft auf Fortschritte bei Atomverhandlungen mit Iran

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Wiederherstellung der Nuklearvereinbarung (JCPOA) mit Iran begrüßt und die Hoffnung auf substanzielle Fortschritte ausgedrückt.Die Regierung freue sich auf substanzielle Fortschritte und ermutige alle Beteiligten, sich mit Geduld zu engagieren, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums am Montag.Sie hoffe, dass alle beteiligten Parteien eine Einigung erzielen und die Verpflichtungen gemäß dem JCPOA aufrichtig erfüllen würden, um zur Stärkung des internationalen Nichtverbreitungsregimes und zum regionalen Frieden und der Stabilität beitragen zu können, hieß es weiter.Das Ressort wies darauf hin, dass die südkoreanische Regierung über eingefrorene iranische Gelder verfüge. Sie werde unter Berücksichtigung der Wichtigkeit des Bündnisses mit den USA und ihrer Beziehungen zum Iran diplomatische Bemühungen fortsetzen, damit das Abkommen reibungslos wieder in Kraft gesetzt werde.Das Außenministerium gab die Stellungnahme an dem Tag ab, als Iran und die P5+1-Länder (die USA, Großbritannien, Frankreich, China, Russland und Deutschland) in Wien die Verhandlungen über die Wiederherstellung des Atomabkommens wieder aufnahmen.Iranische Petrogelder im Wert von schätzungsweise sieben Milliarden Dollar sind bei südkoreanischen Banken eingefroren.