USA beschließen dauerhafte Stationierung von Apache-Kampfhubschraubereinheit und Artilleriebrigade in Korea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat beschlossen, eine bisher rotierende Apache-Kampfhubschraubereinheit und das Hauptquartier einer Artilleriebrigade dauerhaft in Südkorea zu stationieren.Sie bekräftigte auch die Position, die Präsenz der US-Streitkräfte in Südkorea auf dem aktuellen Niveau aufrecht zu halten.Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Montag (Ortszeit) das Ergebnis der ersten Überprüfung der US-Militärpräsenz im Ausland nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden, das diese Entscheidung umfasst.Die derzeitige US-Militärpräsenz in Korea sei sehr stark und wirksam, sagte Mara Karlin, stellvertretende Staatssekretärin für Politik, vor der Presse. Es handele sich um einen sehr vernünftigen Einsatz, zu dem zum jetzigen Zeitpunkt keine Veränderungen zu erwähnen seien.Zur Frage, ob die Bedrohungen durch Nordkorea überprüft würden, hieß es, man sei sehr besorgt über Nordkorea, indem man die nationale Sicherheitsstrategie überprüfe.