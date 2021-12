Südkorea präsentiert Strategie für Aktivitäten in der Arktis

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat ihre Strategie für Aktivitäten in der Arktis 2050 präsentiert.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte mit, dass damit ein mittel- und langfristiger Kurs für die Aktivitäten im Nordpolargebiet festgelegt werde. Auch sollten entsprechende Kompetenzen gestärkt werden. Die Strategie sei am Dienstag im Kabinett vorgestellt worden.Künftig soll nicht mehr nur die wissenschaftliche Forschung im Mittelpunkt stehen. Stattdessen will sich Südkorea Herausforderungen wie Klimawandel und Schutz des Meeresökosystems annehmen. Auch soll die Kooperation mit Anrainerstaaten der Arktis ausgebaut werden. Darüber hinaus sollen Potenziale für Wirtschaftsaktivitäten in Bezug auf die Arktis erschlossen und entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Südkorea will dank solcher Aktivitäten bis 2050 zu einer führenden Nation bei der Governance der Arktis aufsteigen.Passend hierzu soll auch ein politisches Beratungsgremium gegründet werden. Mit einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit soll der Arktispolitik zusätzlicher Schwung verliehen werden.