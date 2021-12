Südkorea meldet 3.032 Corona-Neuinfektionen

Photo : KBS News

Südkorea hat erneut mehr als 3.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht 3.032 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Die Zahl der kritisch Erkrankten stieg um 32 auf 661. Damit wurde ein neuer Höchststand verbucht.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um 44 auf 3.624. Die Letalitätsrate liegt bei 0,81 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Montag sind 78,5 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land belegt. In den für die Behandlung der Infektionskrankheiten vorgesehenen Krankenhäusern sind 70,7 Prozent der Betten belegt.