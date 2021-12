PPP-Chef Lee sagt überraschend Termin ab

Photo : YONHAP News

Der Chef der Partei Macht des Volks (PPP), Lee Jun-seok, hat einen für Dienstagvormittag vorgesehenen Termin abgesagt.Das Büro des Parteivorsitzenden informierte die Reporter darüber, dass Lee seine Teilnahme an einem für 9 Uhr vorgesehenen Forum einer Medienanstalt abgesagt habe.Ein Vertreter des Büros begründete die Absage damit, dass Lee nach einem Abendessen mit Abgeordneten am Montag nicht in guter Verfassung sei.Beobachter vermuten, dass Lee in Bezug auf seine Person einen wichtigen Entschluss fassen könnte. Denn Lee hatte am Vorabend eine kurze Bemerkung in sozialen Netzwerken hinterlassen, die lautete, „dann bis hier“.Zuvor war Lee Soo-jung, Professorin für Kriminalpsychologie an der Kyonggi Universität, als Co-Vorsitzende in das Wahlkampfkomitee aufgenommen worden, obwohl sich Lee dagegen ausgesprochen hatte. Anschließend kamen Spekulationen auf, dass PPP-Präsidentschaftskandidat Yoon Seok-youl Lee bewusst übergangen habe.