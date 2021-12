Tischtennis: Koreanische Paarung holt erstmals WM-Silber im Herrendoppel

Photo : KBS News

Jang Woo-jin und Lim Jong-hoon haben bei der Tischtennisweltmeisterschaft als erste Südkoreaner die Silbermedaille im Herrendoppel gewonnen.Bei der Tischtennis-WM in Houston im US-Bundesstaat Texas verlor die Paarung Jang/Lim am Montag (Ortszeit) das Finale gegen das schwedische Doppel Kristian Karlsson/Mattias Falck mit 1:3-Sätzen.Jang/Lim hatten als erste Südkoreaner den Einzug ins WM-Finale im Herrendoppel geschafft und erzielten mit der Silbermedaille das für Südkorea bisher beste Ergebnis in dem Wettbewerb. Südkorea hatte bis dahin bei der WM im Herrendoppel lediglich achtmal Bronze geholt.Der Gewinn der Silbermedaille beim WM-Debüt der Paarung macht Hoffnung auf ein gutes Abschneiden der koreanischen Tischtennis-Herren bei den Asienspielen 2022 und den Olympischen Spielen 2024.