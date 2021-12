Ministerpräsident fordert zu Kontaktbeschränkungen auf

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat die Bürgerinnen und Bürger angesichts des rapiden Anstiegs der Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten dazu aufgerufen, Kontakte freiwillig einzuschränken.Es herrsche eine Notsituation vor, sagte Kim in einer Kabinettssitzung am Dienstag in Sejong. Er bat darum, unnötige und nicht dringende Treffen in Gruppen abzusagen und auch Treffen mit den Liebsten auf nächstes Jahr zu verschieben.Man stehe wieder an einem wichtigen Wendepunkt. Sollte die neue Virusvariante Omikron ins Land eingeschleppt werden, könnte dies unter den aktuellen Umständen kaum verkraftbar sein, betonte Kim.Die Rückkehr zur Normalität könne nicht rückgängig gemacht werden, sollte man an die Schäden und Leiden denken, die die Bürger, insbesondere die Kleinunternehmer bisher hätten hinnehmen müssen. Die Impfung bilde nun die Grundlage der Seucheneindämmung. Wer noch mit einer Impfung zögere, sollte sich aus Rücksicht auf die Nachbarschaft und Gemeinschaft schnellstens impfen lassen, appellierte der Premier.Kim betonte, dass auch eine Auffrischungsimpfung ein Muss sei, und bat die Menschen, sich unverzüglich eine Boosterimpfung geben zu lassen. Er bat die Jugendlichen angesichts der niedrigen Impfquote, sofort einen Impftermin zu buchen.