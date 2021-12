Seoul: Washingtons Entscheidung über Militärpräsenz in Korea Indiz für Wichtigkeit der Allianz

Photo : YONHAP News

Südkorea sieht Anzeichen, nach denen die USA dem bilateralen Bündnis eine hohe Bedeutung beimessen.Die Bekräftigung des Festhaltens am atomaren Schutzschirm über Südkorea durch die USA und deren Entscheidung für eine dauerhafte Stationierung von rotierenden Truppen in Südkorea deuten nach Seouls Einschätzung auf die Wichtigkeit des Bündnisses beider Staaten hin.Die entsprechende Äußerung machte der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Boo Seung-chan, am Dienstag vor der Presse, als er um eine Stellungnahme zur Global Posture Review 2021 der USA gebeten wurde. Das US-Verteidigungsministerium hatte am Montag das Ergebnis der Überprüfung der US-Militärpräsenz im Ausland präsentiert.Das US-Verteidigungsministerium habe Südkorea in Bezug auf die koreanische Halbinsel vorab informiert. Die Entscheidungen seien das Ergebnis der fortgesetzten Kommunikation zwischen den Verteidigungsbehörden Südkoreas und der USA, hieß es.Er glaube, sie seien ein Indiz dafür, dass die bilaterale Allianz aus Sicht der USA und Südkoreas von Bedeutung sei, fügte er hinzu.