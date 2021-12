BTS treten live vor Fans in Los Angeles auf

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat den zweiten Auftritt im Rahmen ihrer ersten Konzerte vor Publikum seit der Corona-Pandemie absolviert.BTS spielten in Los Angeles gemäß ihrem Lied „Blut, Schweiß und Tränen“ mit vollem Einsatz und ließen die Herzen der Fangemeinde schmelzen wie „Butter“.Als die sieben Mitglieder auf die Bühne traten, jubelten die Fans. Während die Band ihre Hits wie „Fire“, „DNA“, „Dynamite“ und „Butter“ zum Besten gab, sangen 50.000 Fans mit und sorgten mit ihren Leuchtstäben für eine beeindruckende Kulisse.Die BTS-Mitglieder brachten auf einer Pressekonferenz ihre Freude über die Rückkehr auf die Bühne zum Ausdruck.Jimin sagte, sie seien nach langer Zeit wieder vor Fans aufgetreten. Das habe ihnen das Gefühl gegeben, als wären sie an den richtigen Platz zurückgekehrt. Er hoffe, dass viele Menschen bald wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren und einen Neunanfang machen könnten.RM sagte, sie hätten jeden Moment versucht, für jede Show, jeden Auftritt und jede Musik von ganzem Herzen ihr Bestes zu geben. Er glaube, dass diese kleinen Momente wirklich das heutige Wunder für sie bewirkt hätten.Die Band bedankte sich für den Gewinn von drei Preisen bei den diesjährigen American Music Awards und äußerte zugleich die Hoffnung auf eine Auszeichnung bei den Grammy Awards.Suga sagte, es könnte Gier sein, auf eine Auszeichnung zu hoffen, nachdem man zum zweiten Mal nur eine Nominierung erhalten habe.Die Fans ließen das Stadion und die Umgebung sauber zurück und demonstrierten damit ihre Reife und ihr Verantwortungsbewusstsein. Ein von BTS empfohlenes Restaurant in der Koreatown in Los Angeles hatte überraschend viele Besucher.Alle vier Konzerte von BTS im SoFi Stadium sind ausverkauft. Es sei das erste Mal, dass dort vier Konzerte ausverkauft seien, hieß es vom Stadionbetreiber. Es wird mit einer Gesamtzuschauerzahl von 200.000 gerechnet.