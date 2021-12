Prognose: Südkoreas Exportvolumen wird 2024 700 Milliarden Dollar erreichen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren werden laut einer Prognose im Jahr 2024 die Schwelle von 700 Milliarden Dollar durchbrechen.Die entsprechende Prognose präsentierte der Großunternehmerverband FKI am Dienstag anhand der Analyse der jüngsten Merkmale des Exportgeschäfts Südkoreas.Der Verband wies darauf hin, dass das Exportvolumen von Januar bis Oktober um 26 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen ist. Das Jahresexportvolumen werde etwa 645 Milliarden Dollar erreichen, was dem bisher höchsten Stand entspreche, erwartete FKI.Sollte der durchschnittliche Exportzuwachs in den letzten fünf Jahren (2017 bis 2021) von 2,97 Prozent anhalten, wird das Exportvolumen im Jahr 2024 700 Milliarden Dollar erreichen.Mit Stand 2019 verzeichnen weltweit lediglich fünf Staaten ein Jahresexportvolumen von über 700 Milliarden Dollar. Das sind China, die USA, Deutschland, die Niederlande und Japan.Das zweistellige Exportwachstum in diesem Jahr und die zu erwartende Fortsetzung des Wachstumstrends seien rechtzeitigen und kühnen Investitionen einheimischer Unternehmen zu verdanken, erläuterte FKI.