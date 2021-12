Politik US-Handelsministerin fordert mit Verweis auf Südkorea und China Billigung von Gesetz zur Halbleiterunterstützung

US-Handelsministerin Gina Raimondo hat mit Verweis auf Beispiele in Südkorea und China den Kongress aufgefordert, ein Gesetz zur Unterstützung der Halbleiterbranche zu billigen.



Entsprechendes äußerte die Ministerin laut der US-Zeitung „Washington Post“ am Montag (Ortszeit) vor ihrer Rede über die Halbleiterknappheit in Detroit Reportern gegenüber.



China, Südkorea und weitere Länder gewährten großzügig Subventionen für die Halbleiterproduktion. Der Kongress verschwende kostbare Zeit, ohne das Gesetz zur Halbleiterunterstützung zu verabschieden.



Gemeint ist das US-Gesetz für Innovation und Wettbewerb, das die Bereitstellung von 250 Milliarden Dollar für die Gebiete Halbleiter, 5G, künstliche Intelligenz und Quantenwissenschaft vorsieht. Für die Halbleiterbranche sind 54 Milliarden Dollar vorgesehen.



Der Entwurf hatte im Juni den Senat passiert, die Billigung im Repräsentantenhaus steht jedoch noch aus.