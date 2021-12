„Squid Game” bei Gotham Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die Netflix-Serie „Squid Game“ ist bei den Gotham Awards, einem US-Preis für Independent-Filme, ausgezeichnet worden.Die koreanische Serie gewann bei der 31. Preisverleihung am Montag (Ortszeit) in New York den Preis in der Kategorie „Breakthrough Series Long Format over 40 minutes“.Regisseur Hwang Dong-hyuk, Produzentin Kim Ji-yeon, Schauspieler Lee Jung-jae und Schauspielerin Jung Ho-yeon traten auf die Bühne.Als er 2009 das Drehbuch geschrieben habe, habe niemand es gemocht, sagte Hwang. Die Leute hätten gesagt, dass es unrealistisch und absurd sei. Es habe zwölf Jahre gedauert, um diese Show zu machen und sie den Leuten zu zeigen.„Squid Game“ handelt von einem Überlebensspiel um 45,6 Milliarden Won (38 Millionen Dollar), in dem die Teilnehmer für den Sieg ihr Leben aufs Spiel setzen. Weltweit über 142 Millionen Haushalte haben sich die Serie angesehen.