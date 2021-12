Erste Verdachtsfälle der Omikron-Variante in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea gibt es erste Verdachtsfälle der Omikron-Variante des Coronavirus.Das teilten das Gesundheitsministerium und die Seuchenschutzbehörde KDCA am Dienstag mit. Betroffen sei ein Ehepaar, das aus Nigeria zurückgekehrt war. Das Testergebnis soll am Abend vorliegen.Die beiden Eheleute in ihren Vierzigern hatten das afrikanische Land vom 14. November bis Dienstag der Vorwoche besucht. Beide hatten ihre zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs am 28. Oktober erhalten. Am vergangenen Donnerstag, dem Tag nach der Landung im südkoreanischen Incheon, fiel ein Coronatest positiv aus.Ein Bekannter und ein Familienmitglied sollen nach der Rückkehr des Ehepaares ebenfalls Corona-positiv sein.Zurzeit werden außerdem 40 weitere Menschen kontaktiert, die mit dem Ehepaar im selben Flugzeug saßen.Zu zwei Ausländern, bei denen am Dienstag eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war, werden weitere Tests durchgeführt. Sie waren aus den Niederlanden und aus Deutschland eingereist. In beiden Ländern wurden bereits mehrere Fälle der Omikron-Variante bekannt.