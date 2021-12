Sport Südkoreas Fußballfrauen unterliegen Neuseeland mit 0:2

Südkoreas Fußballfrauen haben ein Freundschaftsspiel gegen Neuseeland mit 0:2 verloren.



In Goyang nahe Seoul schossen Paige Satchell in der 83. und Gabi Rennie in der 85. Minute die Tore. Für Südkoreas Fußballnationalmannschaft der Frauen war es die erste Niederlage gegen die Neuseeländerinnen seit 25 Jahren.



Bereits am Samstag hatten beide Mannschaften in Goyang ein Testspiel ausgetragen. Dieses hatten die Gastgeberinnen mit 2:1 gewonnen.



Die von Colin Bell trainierten Südkoreanerinnen wollen im Januar erstmals die Asienmeisterschaft gewinnen.



Die fünf besten Mannschaften des Turniers sind automatisch für die Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland qualifiziert.