Vizeaußenminister von sieben Ländern diskutieren über Vorgehen gegen Omikron und Lieferketten

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister von sieben Staaten einschließlich Südkoreas haben in einer Telefonkonferenz über das Vorgehen gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron und die Lieferkettenfrage diskutiert.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Vizeaußenminister Choi Jong-moon am Dienstag an einer Telefonsitzung der Vizeaußenminister aus sieben Ländern unter Leitung von US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman teilgenommen habe. Die Teilnehmer hätten sich über das Vorgehen gegen Omikron, globale Lieferketten und die Ergebnisse der 26. UN-Klimakonferenz (COP26) sowie deren Umsetzung ausgetauscht.Die entsprechende Beratung fand im Januar letzten Jahres zum ersten Mal statt und gestern zum 21. Mal. Daran nehmen neben Südkorea und den USA Japan, Indien, Vietnam, Australien und Neuseeland teil.Choi erläuterte laut dem Außenministerium die Einreisebeschränkungen der südkoreanischen Regierung für die Eindämmung der Omikron-Variante sowie ihre Pläne zur Förderung von Auffrischungsimpfungen. Er habe vorgeschlagen, für die Stärkung der Lieferketten auch im kommenden Jahr kontinuierlich Diskussionen über konkrete Kooperationsfelder zu führen.Choi nahm außerdem die Ergebnisse der COP26, darunter das Klimaabkommen von Glasgow, zur Kenntnis und betonte Südkoreas Willen zur Emissionsreduktion für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels.