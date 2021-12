Südkorea meldet erstmals über 5.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals über 5.000 Covid-19-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 5.123 Neuansteckungen bestätigt worden seien. Das sind 2.091 mehr als am Vortag.Zusätzlich starben 35 Personen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl kletterte damit auf 3.659.In der Hauptstadt Seoul wurden mit 2.222 erstmals über 2.000 Neuinfektionen an einem Tag registriert.Die Zahl der kritisch Erkrankten stieg um 62 auf 723. Damit wurde ein neuer Höchststand verbucht.Mit Stand 17 Uhr am Dienstag waren 78,7 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten im Land belegt. Die Quote in Seoul lag bei 90,7 und in Incheon sowie in der Provinz Süd-Chungcheong bei über 95 Prozent. In den Städten Daejeon und Sejong ist kein Intensivbett mehr frei.Mit Stand Mitternacht bleiben 10.174 Infizierte zu Hause. 842 Patienten warten auf eine klinische Behandlung, 297 Personen davon schon seit vier Tagen.