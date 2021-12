Südkoreas Monatsexporte übertreffen im November erstmals 60 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Das Exportvolumen Südkoreas hat letzten Monat zum ersten Mal die Schwelle von 60 Milliarden Dollar durchbrochen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie stiegen die Ausfuhren im November um 32,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 60,44 Milliarden Dollar. Damit wurde der im September verbuchte bisherige Monatsrekord von 55,92 Milliarden Dollar um 4,52 Milliarden Dollar überboten.Bei den Monatsexporten Südkoreas war im Oktober 2013 erstmals die Marke von 50 Milliarden Dollar übertroffen worden. Nach acht Jahren und einem Monat wurde die Schwelle von 60 Milliarden Dollar gerissen.Das Industrieministerium geht davon aus, dass das Jahresexportvolumen über dem Ergebnis von 2018 liegen wird und dass beim Export und Handel neue Höchststände erreicht werden.Bei 13 der 15 Exportschlager wurde ein Exportzuwachs verglichen mit dem Vorjahr verzeichnet.Das Volumen der Lieferungen nach China übertraf erstmals 15 Milliarden Dollar. Bei den Ausfuhren in die Mitgliedsländer des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN wurde zum ersten Mal die Marke von zehn Milliarden Dollar durchbrochen.Die Einfuhren beliefen sich auf 57,36 Milliarden Dollar. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 3,09 Milliarden Dollar verzeichnet.