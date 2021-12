Internationales 14. Kooperationsforum Südkoreas und Zentralasiens in Tadschikistan

In Tadschikistan hat das 14. Kooperationsforum Südkoreas und zentralasiatischer Staaten stattgefunden.



Bei dem Treffen auf Ministerebene in der Hauptstadt Duschanbe am Dienstag hätten die vier Themengebiete Energie, Forstwesen, digitale Welt und Gesundheit im Fokus gestanden.



Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Mittwoch mit. An dem Treffen hätten die Außenminister Südkoreas, Tadschikistans, Kirgisistans, Turkmenistans und Usbekistans teilgenommen sowie der Vizeaußenminister Kasachstans. Zudem seien rund 100 Experten zu der Versammlung gekommen.



Südkoreas Außenamtschef Chung Eui-yong sagte in seiner Grundsatzrede, die Beziehungen zwischen Südkorea und Zentralasien seien in den letzten drei Jahrzehnten von einem bemerkenswerten Wachstum geprägt gewesen. Wegen des Klimawandels und der Covid-19-Pandemie sähen sich die Länder jedoch nie dagewesenen Herausforderungen gegenüber.



Chung schlug vor, künftige Strategien auf neue Wachstumsmotoren zu fokussieren. Mit zukunftsorientierten Technologien und dem Streben nach einem menschenorientierten Wachstum sollten aus Herausforderungen Chancen gemacht werden.



Die nächste Versammlung ist für kommendes Jahr in Seoul geplant.