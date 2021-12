Briefmarken anlässlich des Jahres des schwarzen Tigers herausgegeben

Photo : KBS News

Zur Gratulation zum Jahr 2022, dem „Jahr des schwarzen Tigers“, sind in Südkorea Sonderbriefmarken herausgegeben worden.Wie Korea Post am Mittwoch mitteilte, seien von den Briefmarken mit zwei verschiedenen Motiven 1,11 Millionen Stück herausgegeben worden. Auf einer Briefmarke ist ein sich streckender Tiger zu sehen, auf der anderen das Gesicht eines tapferen Tigers.Es werden 42.000 Bögen mit jeweils 16 Briefmarken und 110.000 Kleinbögen mit vier Briefmarken angeboten.Die Briefmarken sind in den Postfilialen oder über die Webseite der Post (www.epost.go.kr) erhältlich.