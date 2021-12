China führt vor Konsultation mit Südkorea Gespräch mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld einer hochrangigen Konsultation zwischen Südkorea und China haben Diplomaten aus China und Nordkorea Gespräche geführt.Das chinesische Außenministerium gab am Mittwoch in seinem Internetauftritt bekannt, dass der Generaldirektor für asiatische Angelegenheiten, Liu Jinsong, am Dienstag mit dem Gesandten der nordkoreanischen Botschaft in China, Jong Hyon-u, zusammengekommen sei.Sie hätten sich über die Beziehungen zwischen China und Nordkorea sowie Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse ausgetauscht. Liu habe der nordkoreanischen Seite über die sechste Plenarsitzung des 19. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas berichtet, hieß es.Suh Hoon, Südkoreas nationaler Sicherheitsberater, und Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, werden am Donnerstag und Freitag im chinesischen Tianjin zusammenkommen, um eine Erklärung des offiziellen Endes des Koreakriegs und weitere Angelegenheiten zu besprechen.Daher gilt es als möglich, dass China beim Treffen der Diplomaten Nordkorea über die Entwicklung in den Diskussionen über eine solche Erklärung informierte und sich dessen Meinung anhörte.