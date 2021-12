Lebenserwartung der Koreaner steigt auf 83,5 Jahre

Die Lebenserwartung der Südkoreaner ist gestiegen.Die durchschnittliche Lebenserwartung der im vergangenen Jahr Geborenen beträgt 83,5 Jahre. Das sind 0,2 Jahre länger verglichen mit einem Jahr zuvor und 3,2 Jahre länger gegenüber zehn Jahren zuvor.Die entsprechende Sterbetafel 2020 veröffentlichte das Statistikamt am Mittwoch.Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg bei den Männern um 0,2 Jahre im Vorjahresvergleich auf 80,5 Jahre, die bei den Frauen nahm ebenfalls um 0,2 Jahre auf 86,5 Jahre zu.Die Differenz zwischen beiden Geschlechtern liegt bei sechs Jahren. Sie hat sich von 8,6 Jahren im Jahr 1985 jedes Jahr verkleinert.62,6 Prozent der Männer und 81,5 Prozent der Frauen werden mindestens 80 Jahre alt.Die durchschnittliche Lebenserwartung in den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beträgt 77,9 Jahre bei den Männern und 83,2 Jahre bei den Frauen.Die Lebenserwartung der südkoreanischen Männer sei um 2,6 Jahre länger als der OECD-Durchschnitt und die der Frauen um 3,3 Jahre, sagt Kim Soo-young, Abteilungsleiter des Statistikamtes.Sollte die Sterberate in etwa unverändert bleiben, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die 2020 und später Geborenen an den drei häufigsten Erkrankungen – Krebs, Herzerkrankungen und Tuberkulose – sterben, 46,8 Prozent bei den Männern und 37,3 Prozent bei den Frauen. Das Risiko, an Krebs zu sterben war mit jeweils 26,4 und 15,9 Prozent am höchsten.Sepsis als Todesursache verzeichnete dabei einen kräftigen Anstieg und zählt nun zum ersten Mal zu den zehn häufigsten Todesursachen.Die Männer leben im Schnitt 65,6 Jahre lang gesund, Frauen 67,2 Jahre lang.