Südkorea und USA führen Militärgespräche

Photo : YONHAP News

Die USA haben bei einem Militärgespräch mit Südkorea bekräftigt, sich an ihre Zusagen für die Verteidigung der koreanischen Halbinsel zu halten.Darauf einigten sich der Vereinigte Generalstabschef, Won In-choul, und sein US-Amtskollege Mark Milley am Mittwoch bei einer Sitzung des bilateralen Militärkomitees (MCM), teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas mit.Laut dem JCS betonte Milley das Festhalten der USA an ihrem Engagement für die Verteidigung der koreanischen Halbinsel, einschließlich des Gewährens einer erweiterten Abschreckung.Mit einer erweiterten Abschreckung ist gemeint, dass die USA im Falle eines drohenden Nuklearangriffs auf ihr Festland oder ein Bündnisland mit ihren Waffensystemen zu Hilfe kommen würden.Die 1978 ins Leben gerufene jährliche Sitzung MCM (Military Committee Meeting) dient dazu, strategische Anweisungen und Einsatzrichtlinien zur Verteidigung Südkoreas an den Chef des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA weiterzuleiten.