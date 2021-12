Corona-Impfquote erreicht 80 Prozent

Photo : KBS News

Die Quote der vollständig gegen Covid-19 Geimpften in Südkorea hat 80 Prozent erreicht.Die Impf-Taskforce teilte mit, dass mit Stand 11 Uhr am Mittwoch nach vorläufigen Schätzungen die Quote der Zweitgeimpften die 80-Prozent-Marke durchbrochen habe.Das wurde 279 Tage nach dem Beginn der Impfkampagne im Land am 26. Februar und 257 Tage nach dem Start von Zweitimpfungen am 20. März erreicht.Bei den über 18-Jährigen beläuft sich die Impfquote auf 91,5 Prozent.Die Taskforce rief die Öffentlichkeit zu einer Drittimpfung auf. Für die Erhöhung der Wirksamkeit der Impfung und ein sichereres Alltagsleben seien Auffrischungsimpfungen unerlässlich, hieß es.