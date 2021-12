Erster Omikron-Infizierter in Japan reiste über Incheon nach Japan

Photo : KBS News

Der erste Infizierte mit der Omikron-Variante in Japan, ein Diplomat aus Namibia, ist laut Medienberichten über Incheon nach Japan eingereist.Japanischen Medienberichten zufolge war der Diplomat am 27. November in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgeflogen. Er sei am Nachmittag des folgenden Tags über den Flughafen Incheon in Südkorea am Flughafen Narita in Japan angekommen.Es wurde noch nicht festgestellt, wo er in Incheon war. Es wird vermutet, dass er nach dem Aussteigen am Flughafen blieb.Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, dass 70 Personen im selben Flugzeug mit dem Diplomaten am Flughafen Narita angekommen seien. Etwa die Hälfte der Fluggäste seien in Incheon neu in die Maschine eingestiegen.Die japanischen Gesundheitsbehörden stuften alle 70 Mitreisenden als enge Kontaktpersonen ein. Sie wurden alle negativ getestet.