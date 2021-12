Erste Omikron-Fälle in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind die ersten Fälle der neuen Coronavirus-Variante Omikron bestätigt worden.Bei einem Ehepaar in seinen Vierzigern aus der Stadt Incheon habe sich der Verdacht bei der Sequenzierung bestätigt, teilte die Seuchenschutzbehörde KDCA am Mittwochabend mit. Auch eine befreundete Person sei mit der Omikron-Variante infiziert.Der Sohn des Ehepaares gilt ebenfalls als Verdachtsfall. Das Ergebnis der Sequenzierung werde am Donnerstag erwartet.Unterdessen gibt es drei weitere Personen, die möglicherweise mit der Omikron-Variante infiziert sein könnten. Die Ergebnisse hierzu würden voraussichtlich am Samstag vorliegen, teilte die Behörde mit.Das Ehepaar, bei dem die Omikron-Variante nachgewiesen wurde, hatte vom 14. bis 23. November Nigeria besucht. Es kehrte am vergangenen Donnerstag nach Südkorea zurück und wurde am Dienstag positiv auf Corona getestet.