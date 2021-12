Südkorea führt zehntägige Pflichtquarantäne für alle Einreisenden ein

Photo : YONHAP News

Südkorea führt eine zehntägige Pflichtquarantäne für alle Einreisenden ein.Die Maßnahme gilt ab dem morgigen Freitag unabhängig vom Impfstatus für zunächst zwei Wochen. Auch südkoreanische Staatsbürger sind davon betroffen.Das beschlossen die Gesundheitsbehörden am Mittwoch nach einer Sitzung mit den zuständigen Ministerien.Südkoreaner und Ausländer, die einen längerfristigen Aufenthalt planen, können sich an ihrem Wohnsitz isolieren. Vor und nach der Einreise sowie vor der Entlassung aus der Quarantäne müssen PCR-Tests vorgewiesen werden.Ausländer, die kurze Zeit in Südkorea bleiben wollen, müssen sich in einer staatlichen Einrichtung in Quarantäne begeben.Ab Freitag befindet sich außerdem auch Nigeria auf der Liste der Länder, aus denen Reisende strikteren Quarantäneregeln und Einreisebeschränkungen unterworfen sind.Darüber hinaus sollen ab Samstag direkte Flüge aus Äthiopien für zunächst zwei Wochen verboten werden.