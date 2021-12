Photo : YONHAP News

Erstmals seit fast sechs Jahren wird in Kinos auf dem chinesischen Festland wieder ein südkoreanischer Film gezeigt.Wie die chinesische Portalseite Sina Entertainment berichtete, werde "Oh! My Gran" mit Schauspielerin Na Moon-hee in der Hauptrolle am Freitag in die chinesischen Kinos kommen.Im September 2015 hatte "Assassination" als bislang letzte südkoreanische Produktion offiziell in China einen Kinostart gefeiert.2016 hatte China südkoreanische Kulturinhalte faktisch verboten. Grund war Chinas Protest gegen die Stationierung von Raketen des US-amerikanischen Abwehrsystems THAAD in Südkorea.