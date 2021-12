Koreanische Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 0,3 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft ist im dritten Quartal leicht gewachsen.Die Zentralbank des Landes gab am Donnerstag bekannt, dass das reale Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September nach vorläufigen Schätzungen um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt habe.Der Wert ist mit der ersten Schätzung vom 26. November identisch. Damit wurde der geringste Zuwachs seit dem zweiten Quartal letzten Jahres verbucht. Damals war die Wirtschaftsleistung um 3,2 Prozent geschrumpft.Südkorea verzeichnete das fünfte Quartal in Folge ein Wirtschaftswachstum, nachdem es in den ersten beiden Quartalen letzten Jahres aufgrund der Corona-Pandemie zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gekommen war. Das Wachstum betrug im dritten Quartal des vergangenen Jahres 2,2 Prozent und 1,1 Prozent im Schlussquartal. Im Auftaktquartal dieses Jahres wurde ein Zuwachs von 1,7 Prozent und im zweiten Quartal von 0,8 Prozent erzielt.Das Wachstumstempo verlangsamte sich jedoch seit dem zweiten Quartal. Damit das Jahresziel von vier Prozent noch erreicht werden kann, muss die Wirtschaft im Schlussquartal um mindestens 1,04 Prozent wachsen.