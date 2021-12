Nordkorea plant zum zehnten Jubiläum von Kims Machtübernahme Plenum des Zentralkomitees

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird voraussichtlich Ende Dezember eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei einberufen, um den Kurs der Staatsführung im kommenden Jahr festzulegen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Donnerstag, dass das Politbüro des Zentralkomitees der Arbeiterpartei am Mittwoch unter Vorsitz von Machthaber Kim Jong-un getagt habe. Dabei sei die Entscheidung getroffen worden, die vierte Vollversammlung des achten Zentralkomitees im letzten Drittel des Dezembers einzuberufen.Laut KCNA soll das Treffen dazu dienen, die Umsetzung der wichtigen Partei- und Staatspolitik für 2021 zu überprüfen und Pläne für das kommende Jahr zu diskutieren und zu beschließen.Das Zentralkomitee organisiert und leitet die gesamte Parteiarbeit. Das Gremium diskutiert in einem Plenum über Angelegenheiten in- und außerhalb der Partei und trifft Entscheidungen.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die geplante Vollversammlung im Vorfeld des zehnten Jubiläums der Machtübernahme Kims stattfinden wird. Kim Jong-un war am 30. Dezember vor zehn Jahren zum Oberbefehlshaber der nordkoreanischen Armee ernannt worden.Es wird erwartet, dass in der Plenarsitzung die Errungenschaften in den letzten zehn Jahren demonstriert werden und der Kurs der Staatsführung im neuen Jahr, einschließlich der Beziehungen zu Südkorea und zu den USA, festgelegt wird.