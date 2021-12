Südkorea meldet 5.266 Corona-Neuinfektionen – neuer Höchststand

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erneut über 5.000 Covid-19-Fälle an einem Tag gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 5.266 Neuinfektionen bestätigt. Bislang seien insgesamt 457.612 Infizierte im Land erfasst worden.Damit wurde erneut ein Höchststand erreicht, nachdem am Vortag mit 5.123 Neuansteckungen erstmals die 5.000er-Schwelle übertroffen worden war.Verglichen mit einer Woche zuvor stieg die Zahl um 1.329.Allein in der Hauptstadtregion wurden 4.118 neue Infektionsfälle nachgewiesen. Seoul meldete 2.268 Fälle, die Provinz Gyeonggi 1.495 und Incheon 355.Die Zahl der kritisch Erkrankten stieg um zehn auf 733. Die Zahl lag damit den zweiten Tag in Folge über 700 und erreichte einen neuen Höchststand.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um 47 auf 3.705 zu.