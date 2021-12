Ehemalige Trostfrau fordert von Regierung Vorgehen gemäß UN-Antifolterkonvention

Photo : YONHAP News

Lee Yong-soo, ein Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs während des Zweiten Weltkriegs und eine Aktivistin, hat die Regierung aufgefordert, die sogenannte Trostfrauenfrage aktiv anzugehen.Lee habe sich am Mittwoch in Seoul mit Ministerpräsident Kim Boo-kyum getroffen und die entsprechende Bitte unterbreitet, sagten Menschen ihrer Umgebung. Lee habe der Regierung vorgeworfen, anscheinend nur darauf zu warten, dass die Zeit vergehe.Lee habe gefordert, unverzüglich ein Lösungsverfahren gemäß der UN-Antifolterkonvention einzuleiten, falls es keine bessere Option gebe. Damit solle eine opferzentrierte Lösung für die Trostfrauenfrage zustande kommen.Wie verlautete, habe der Premier gesagt, dass er Lees Bitte an Präsident Moon Jae-in weiterleiten werde. Kim habe auch versprochen, zu übermitteln, dass Lee sich Gespräche mit Präsident Moon und Außenminister Chung Eui-yong wünsche.Lee hatte beim Treffen mit Vizeaußenminister Choi Jong-kun am 29. November in Daegu dieselben Forderungen unterbreitet.